Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Live Mola TV Malam Ini, Belanda, Portugal dan Belgia main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa memasuki matchday ketiga dan tayang via Live Streaming Mola TV mulai malam ini, Selasa (30/3/2021) dan Rabu (31/3/2021). Gibraltar vs Belanda, Luksemburg vs Portugal dan Belgia vs Belarusia.

Ada sejumlah pertandingan menarik yang akan digelar, termasuk yang melibatkan Cristiano Ronaldo dkk di timnas Portugal.

Duel Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa bisa diakses via Live Streaming Mola TV malam ini. Ada pertandingan Gibraltar vs Belanda, Luksemburg vs Portugal dan Belgia vs Belarusia.

Portugal menelan kekecewaan pada matchday kedua Grup A setelah ditahan imbang 2-2 oleh tuan rumah Serbia.

Selecao das Quinas sempat unggul dua gol lebih dulu lewat brace penyerang Liverpool Diogo Jota pada babak pertama.

Namun, keunggulan Portugal sirna setelah Serbia menyamakan kedudukan melalui Aleksandar Mitrovic dan Filip Kostic pada babak kedua.

Portugal sebenarnya bisa memenangi pertandingan jika lesakkan Cristiano Ronaldo pada masa injury time babak kedua disahkan oleh wasit.

Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick ke-7 sepanjang kariernya memperkuat timnas Portugal, Rabu (5/6/2019). (TWITTER @OPTAJOE)

Bola sepakan Ronaldo terlihat sudah melewati garis gawang sebelum disapu oleh kapten timnas Serbia, Stefan Mitrovic.

Momen itu sempat membuat CR7 frustrasi dan marah. Bomber Juventus itu sampai membuang ban kapten timnas Portugal ke tanah.

Kini, Ronaldo memiliki kesempatan untuk melampiaskan amarahnya pada laga Luksemburg vs Portugal di Stadion Josy Barthel, Rabu (31/3/2021) dini hari WIB.