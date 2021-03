Jadwal Liga Italia Live RCTI Pekan Ini, AC Milan vs Sampdoria, Bologna vs Inter & Torino vs Juve

Jadwal Liga Italia Pekan 29 via Live Streaming RCTI & Live Streaming Bein Sports 2, AC Milan vs Sampdoria, Torino vs Juventus, Bologna vs Inter Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Pekan 29 via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2 mulai Sabtu (3/4/2021), ada AC Milan vs Sampdoria dan Torino vs Juventus.

Dan pada Minggu (4/3/2021) ada Bologna vs Inter Milan di lanjutan Liga Italia Serie A via Live Streaming TV Online RCTI dan Bein Sports 2.

Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2 kembali menayangkan sejumlah laga di Jadwal Liga Italia Serie A. Termasuk laga AC Milan vs Sampdoria dan Torino vs Juventus serta Bologna vs Inter Milan.

Tim Juventus bakal mendapatkan lawan yang mudah dibanding AC Milan dan Inter Milan pekan ke 29 Liga Italia Serie A.

Pekan ke 29 Liga Italia, Pemuncak Klasemen Serie A Italia Inter Milan dan AC Milan mendapatkan lawan papan tengah klasemen.

Untuk tim Juventus mendapatkan lawan pekan ke 29 Liga Italia dengan calon lawan dari papan bawah klasemen Liga Italia.

Tim Juventus akan bertandang ke markas Torino pada Minggu, (4/4/2021) mendatang di stadion Torino.

Hingga pekan ke 28 Liga Italia, Juventus berada diposisi tiga klasemen Liga Italia dengan 55 poin dari 27 laga.

Tim tuan rumah, Torino berada diposisi 17 klasemen Liga Italia dengan 23 poin dari 27 laga.

Dari 27 pertandingan, tim ini hanya berhasil meraih empat kali kemenangan, 11 kali seri dan 12 alami kekalahan.