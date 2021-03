Pasca Cerai Dengan Rachel Vennya, Postingan Galau Niko Al Hakim Curi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kini sudah resmi berpisah, asmara Rachel Vennya dan Niko Al Hakim tak serta merta dilupakan publik.

Ya, bagaimana setianya Rachel Vennya ke Niko Al Hakim sampai akhirnya ia menyerah dengan sikap sang suami.

Bahkan pasca bercerai pun, Rachel Vennya dan Nino Al Hakim juga diketahui menjalin hubungan baik.

Nah, belakangan Niko Al Hakim justru semakin sering terlihat galau.

Muncul dugaan, kegalauan Niko Al Hakim ini lantaran mulai merasa menyesal bercerai dari Rachel Vennya.

Seperti ketika Niko Al Hakim mengunggah sebuah lagu it' u could me cryin' in my room dari Arash Buana & Raissa Anggiani.

Dimana lirik dalam lagu itu berisi penyesalan terhadap seseorang yang masih sangat dicintai.

Dugaan ini semakin kuat setelah Rachel Vennya juga mengunggah postingan di laman instagramnya, dilansir dari mak.inpoh.

"I'am that person who stick around longer than i should.

But once, I'm gone, I'm gone," tulis Rachel Vennya.