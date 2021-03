Penampakan Logo Baru Inter Milan, Digunakan Mulai 2021/2022, Makna & Perbedaan dari Logo Lama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klub Liga Italia Serie A Inter Milan resmi memperkenalkan logo barunya Selasa (30/3/2021).

Pada logo baru Inter Milan, tampak paling menonjol adalah perubahan inisial dari IM CF ke IM, yang akan mulai digunakan pada musim 2021/2022 mendatang.

Perkenalan logo anyar disertai dengan slogan berbunyi ‘Nama saya adalah kisah saya, IM FC Internazionale Milano’, yang diunggah lewat media sosial mereka secara serentak.

Perubahan terbesar dari logo baru Inter Milan dibandingkan logo lama terletak dalam penulisan inisial.

Pada logo lama, nama singkatan Inter Milan ditulis lengkap, yakni FCIM. Namun, desain logo terbaru hanya memuat akronim IM.

Selain menandakan inisial Inter Milan, IM juga bisa dikaitkan dengan i’m, kata dalam bahasa Inggris yang bermakna saya.

Lumrah jika kemudian perkenalan logo baru Inter disertai slogan ‘My name is my story. IM FC Internazionale Milano (Nama saya adalah kisah saya. IM (saya) FC Internazionale Milano’.

Perubahan logo merupakan salah satu upaya Inter Milan untuk bisa tampil lebih modern dan kekinian.

Logo baru Inter merupakan bentuk reinterpretasi lanjutan dari lambang asli klub yang dikreasi oleh Giorgio Muggiani pada 1908.

Inter Milan kini mengusung desain simpel dan minimalis dengan penekanan terhadap warna kebesaran tim, yakni hitam dan biru.