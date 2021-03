Jadwal Piala Menpora 2021 Live Indosiar Hari Ini, Borneo FC vs PSM Makassar & Persija vs Bhayangkara

Jadwal Piala Menpora 2021 Rabu (31/3/2021) Live Streaming Indosiar & Siaran Langsung Indosiar, Borneo FC vs PSM Makassar dan Persija vs Bhayangkara FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Piala Menpora 2021 Pekan ini dan tayang via Live Streaming Indosiar maupun Siaran Langsung Indosiar, Rabu (31/3/2021) ada Borneo FC vs PSM Makassar dan Persija vs Bhayangkara FC.

Selain PSM Makassar dan Persija Jakarta, pada Kamis (1/4/2021) ada Persela vs Madura United dan Persik vs PSS Sleman via Live Streaming TV Online Indosiar.

Duel Borneo FC vs PSM Makassar dan Persija vs Bhayangkara FC hari ini tayang via Live Streaming Indosiar maupun Siaran Langsung Indosiar dan bisa diakses di artikel ini.

Pun juga laga Persela vs Madura United dan Persik vs PSS Sleman via Live Streaming TV Online tapi di hari selanjutnya.

Baca juga: Susunan Pemain Borneo FC vs PSM Makassar Piala Menpora 2021, Patrich Wanggai Fit di Duel Penentuan

Baca juga: Susunan Pemain Persija vs Bhayangkara FC Piala Menpora 2021, Marko Simic & Evan Dimas Main

Laga Persija vs Bhayangkara ini adalah laga terakhir Grup B Piala Menpora 2021 yang digelar di Stadion Kanjuruhan.

Pertandingan tersebut bakal menjadi laga yang menentukan nasib Persija Jakarta di fase grup.

Peluang Persija Jakarta cukup tipis, tetapi masih sangat mungkin untuk bisa melaju ke babak 8 besar.

Laga Piala Menpora 2021 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar (Instagram @persijajkt)

Saat ini, Persija Jakarta bertengger di posisi ketiga dengan mengoleksi tiga poin, ementara PSM Makassar dan Bhayangkara Solo FC berada di atasnya dengan empat poin.

Artinya, satu-satunya cara untuk bisa lolos bagi Persija adalah menang melawan The Guardian, apa pun hasil pertandingan PSM Makassar melawan Borneo FC.

Sementara itu, hasil imbang pun tidak menjadi opsi karena secara head to head Persija kalah dari PSM Makassar.