Raih Juara 2 di PUBG Mobile Kalimantan Championship 2021, AB Team X Akui Banyak Players Hebat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tim esport yang bernaung di bawah AB Esport Team, bagian dari komunitas Kill The Last Banjarmasin, AB Team X menjadi runner up di ajang bergengsi, PUBG Mobile Kalimantan Championship 2021 akhir pekan lalu.

Ajang tersebut mempertemukan para gamers PUBG dari beberapa provinsi di Pulau Kalimantan.

AB Team X yang diperkuat Farid, Rasad, Ikhlas, dan Aqli mengakui persaingan dalam PUBG Mobile Kalimantan Championship 2021 cukup ketat.

Leader AB Team X, Farid Khaidir mengatakan di turnamen ini persaingan terasa sangat keras.

"Banyak player bagus yang ikut tampil. Meski masih belum sesuai ekspektasi kami, tapi alhamdulillah kami dari AB Team X masih bisa menyabet gelar juara 2,” kata Farid, Selasa (30/3/2021).

Owner AB Esport Team Ahmad Aulia Rahman mengakui persaingan di setiap turnamen saat ini semakin berat.

Ini terjadi karena banyaknya gamers dan klub baru, khususnya di Kalimantan Selatan.

“Para player dari tim AB Team X sudah berjuang maksimal untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka. Tetapi perkembangan e-Sport di Kalimantan ini memang sudah semakin merata. Jadi para player dari AB Esport Team juga harus semakin banyak berlatih. Apalagi tujuan kami adalah melahirkan player-player berkualitas,” sebut Bos AB Esport Team ini.

AB Esport Team yang tergabung dalam Kill The Last Banjarmasin, saat ini memiliki sekitar 3.000 member yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sejak 2018 lalu, tim ini mendominasi turnamen-turnamen di Kalimantan Selatan dan selalu diperhitungkan di area Kalimantan.

PUBG Mobile Kalimantan Championship berlangsung di Q Mall Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 19-21 Maret 2021 lalu.

Sebagian besar peserta berasal dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Event ini diikuti 80 tim gentlemen dan 11 tim ladies dengan total hadiah Rp10 juta.

“Awalnya kami hanya menargetkan 32 tim. Ternyata jumlah peserta membludak karena antusiasme dari anak-anak muda ini sangat tinggi. Namun kami dari penyelenggara tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk pengurangan poin bagi peserta yang tidak menggunakan atau melepas masker selama pertandingan,” ujar Firdaus dari Esport Kalimantan selaku penyelenggara.

