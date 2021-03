Susunan Pemain Lithuania vs Italia Kualifikasi Piala Dunia 2022 Live Mola TV, Ciro Immobile Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Lithuania vs Italia Kualifikasi Piala Dunia 2022, Kamis (1/4/2021) via Live Streaming Mola TV, Ciro Immobile main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Lithuania vs Italia di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Kamis (1/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Ciro Immobile main.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Lithuania vs Italia via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Net TV pukul 01.45 WIB.

Link Live Streaming Lithuania vs Italia bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Ciro Immobile main.

Duel Lithuania vs Italia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV.

Gli Azzurri bertekad melanjutkan start sempurna mereka.

Italia telah telah memenangi dua pertandingan pertamanya. Italia mengawali langkah dengan menekuk Irlandia Utara 2-0 lewat gol-gol Domenico Berardi dan Ciro Immobile.

Setelah itu, pasukan Roberto Mancini menumbangkan tuan rumah Bulgaria, juga dengan skor 2-0, melalui penalti Andrea Belotti dan gol Manuel Locatelli.

Sementara itu, Lithuania baru memainkan satu pertandingan di grup yang berisikan lima tim ini. Pada matchday 2, tim peringkat 129 dunia tersebut ditaklukkan tuan rumah Swiss 0-1.

Lithuania, Irlandia Utara, dan Bulgaria masih tanpa poin di Grup C.

Italia sudah mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan, sama dengan Swiss, tapi Gli Azzurri unggul selisih gol.