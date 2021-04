Kondisi Kehamilan Felicya Angelista, Istri Caesar Hito Pamer Hasil USG

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya pasangan artis Felicya Angelista dan Caesar Hito akan segera dikaruniai anak pertama.

Ya, kabar bahagia datang dari pasangan artis Caesar Hito dan Felicya Angelista.

Pasangan yang menikah pada 9 Januari 2021 lalu akan segera dikaruniai anak pertama.

Felicya Angelista kini telah hamil anak Caesar Hito. Kondisi ini dia sambut dengan penuh rasa syukur.

Nah, Kabar bahagia itu disampaikan Felicya Angelista lewat unggahan terbaru di Instagram pribadinya, Kamis (1/4/2021).

Felicya Angelista membagikan potret mesranya bersama Caesar Hito.

Terlihat tiga buah foto hasil USG yang dipegang oleh keduanya.

Seolah menegaskan kabar kehamilan, ada sebuah balon transparan.

Balon tersebut bertuliskan 'Thank God! You're going to be a father!'.