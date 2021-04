KUMPULAN Ucapan Selamat Ramadhan 1442 H di Bulan April 2021, Cocok untuk Sahabat dan Keluarga

Editor : Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID -Bulan Ramadhan 2021 atau Ramadhan 1442 H segera tiba. Umat Islam di dunia bersiap menyambutnya dengan gembira.

Ucapan Selamat Ramadhan atau Marhaban Ya Ramadhan pun biasanya akan bergema menyambut datangnya bulan suci.

Diketahui tahun ini Ramadhan 1442 H akan jatuh di bulan April 2021. Meskipun pemerintah belum menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadhan 1442 H, namun Muhammadiyah telah menetapkan Ramadhan tahun ini mulai 13 April 2021.

Demi menyambut Ramadhan dan mengungkapkan suka cita, ucapan selamat dalam bentuk tulisan kalimat pun biasanya dikirim lewat media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter.

Berikut kumpulan kata mutiara dan ucapan Selamat Menjalankan Ibadah puasa yang dikutip Wartakotalive.com dari berbagai sumber:

RAMADHAN 2021, Lakukan Amalan Sambut Ramadhan 1442 H, Perbanyak Puasa di Bulan Sya’ban. (wishesmsg.com)

1. Antara surga dan neraka

Antara pahala dan dosa

Antara bahagia dan gelisah

Pilih yang pertama agar bahagia

Tak lupa puasa kala Ramadhan tiba

Maafkan segala dosaku sebelum puasa

2.

Buka hati dapat CINTA

Buka fikiran dapat ILMU

Buka mata cari Rizki

dan buka Handphone 1 pesan diterima

"selamat menjalankan ibadah puasa, wish Allah give U the Best lives. I Pray...

Mohon dimaafin segala kesalahan2 saya ya.

3.

Kalau maaf itu hujan

Aku adalah padi yang kekeringan

Kalau maafmu boleh kuminta

Curahkan padaku di bulan puasa

4.

Marhaban ya ramadhan

Selamat datang bulan suci

Namamu senantiasa di hati

Kedatanganmu selalu dinanti

Fadhilah dan ganjaranmu ramai dicari

Ibadahmu diberkati

Dan kepergianmu pun ditangisi

Selamat menggapai ridha Illahi