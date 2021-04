Susunan Pemain Chelsea vs West Brom Liga Inggris Live Mola TV, Kepa Dimainkan Thomas Tuchel

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs West Brom di Liga Inggris, Sabtu (3/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak pasti Live Streaming Net TV, Kepa Arrizabalaga dimainkan Thomas Tuchel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs West Brom di laga Liga Inggris, Sabtu (3/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak pasti via Live Streaming Net TV. Kepa Arrizabalaga dimainkan Thomas Tuchel.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs West Brom via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan belum tentu via Net TV pukul 18.30 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs West Brom bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak pasti via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Thomas Tuchel plot Kepa Arrizabalaga di posisi penjaga gawang

Duel Chelsea vs West Brom di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Jika di lihat dari posisi kedua tim di papan klasemen jelas laga ini tak seimbang di mana skuat The Blues Chelsea di peringkat 4 sementara WBA masih menduduki zona degradasi.

Namun dalam sepak bola Liga Primer Inggris posisi tidak bisa menjadi patokan mereka bisa meraih kemenangan terlebih pertandingan saat ini masih menerapkan tanpa penonton.

Bisa saja tim tamu yang sebelumnya tak di unggulkan mampu memberikan kejutan dan itu sering terjadi di laga-laga besar dan penting Liga primer Inggris.

Jelang laga nanti kedua tim sudah menjalani jeda international yang cukup panjang kurang lebih dua pekan.

Timo Werner dan Thomas Tuchel dalam pertandingan Tottenham Hotspurs vs Chelsea, 4 Februari 2021. (AFP/NURPHOTO/ACTION FOTO SPORT)

Penampilan skuat The Blues Chelsea sebelum jeda sangat bagus mereka berhasil meraih kemenangan 2-0 saat menjamu Sheffield di pertandingan terakhirnya di Liga primer Inggris.

Sementara WBA di laga terakhirnya sebelum jeda menelan kekalahan 1-0 saat melawan Crystal Palace, dengan bekal tersebut jelas Chelsea akan lebih diunggulkan di laga ini.