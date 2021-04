Tatap Syahrini yang Berpose Manja di Bawah Pohon, Kondisi Tubuh Reino Barack Disorot

Penulis: Danti Ayu | Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tingkah mesra antara Syahrini dan Reino Barack di Jepang disorot.

Syahrini dan Reino Barack sudah 2 tahun jadi suami istri, tapi terasa bak pengantin baru.

Syahrini dan Reino Barack kerap menunjukan kemesraan di media sosial.

Seperti yang terlihat melalui unggahan di akun fanbase @syrb_official, Rabu (31/4/2021).

Bak pasangan muda mudi yang sedang dimabuk asmara, keduanya berpose mesra di bawah rindangnya pohon sakura yang saat ini sedang bermekaran di Kota Tokyo.

Keduanya bahkan saling beradu tatap dipojokan jalan yang dipenuhi oleh kelopak bunga sakura yang berguguran.

"Aaahh,.. tatapan suami ke istri..bikin meleleh

(Tidak ada tempat yang lebih baik aku disisimu...Aaaww)

Posturnya ideal banget ya, pelukable

#SyahReino till Jannah.. Aamiin

____

Dah kalian tidur nyenyak sana,..udah dikasih asupan nih,..

There’s No Place I’d Rather Be !" tulis akun tersebut.

Tak hanya saling bertatap, terlihat juga tangan Reino Barack yang melingkar di pinggang Inces.