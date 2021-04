Jadwal Liga Spanyol Live Bein Sports 1 Mulai Malam Ini, Real Madrid vs Eibar, Barcelona & Atletico

Jadwal Liga Spanyol Pekan 29 Live Streaming Bein Sports 1, Real Madrid vs Eibar, Sevilla vs Atletico Madrid dan Barcelona vs Real Valladolid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Spanyol Pekan 29 yang tayang via Live Streaming Bein Sports 1 mulai Sabtu (4/4/2021). Ada Real Madrid vs Eibar.

Siaran Langsung Liga Spanyol pada sehari setelahnya, tepatnya Senin (5/4/2021) ada Sevilla vs Atletico Madrid dan Selasa (6/4/2021) ada Barcelona vs Real Valladolid.

Pada Jadwal Liga Spanyol menayangkan duel Real Madrid vs Eibar, Sevilla vs Atletico Madrid dan Barcelona vs Real Valladolid via Live Streaming Bein Sports 1.

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live RCTI, Pekan Penentuan Inter Milan, AC Milan & Juventus Kejar Scudetto

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Live Net TV Pekan Ini, Arsenal vs Liverpool, Leicester vs Man City, Chelsea Main

Baca juga: LINK Nonton TV Online Persib vs Persiraja Piala Menpora 2021 Live Indosiar, Ezra Walian Main

Baca juga: LINK Live Streaming FP1 & Kualifikasi MotoGP Doha 2021 Malam Ini TV Online Fox Sports 1 & Usee TV

Praktis, Barcelona dan Real Madrid mendapatkan lawan mudah pada pekan ke 29 LaLiga.

Barcelona dan Real Madrid mendapatkan lawan mudah dibandingkan dengan Atletico Madrid di pekan ke 29 LaLiga.

Pemuncak Klasemen LaLiga, Atletico Madrid akan duel dengan Sevilla yang juga berada diposisi papan atas klasemen Liga Italia.

Sevillia akan menjamu Atletico Madrid pada di Stadion Sanchez Pizjuan pada Senin, (5/4/2021) dini hari.

Duel Sevillia vs Atletico Madrid ini merupakan duel tim papan atas di LaLiga.

Hingga pekan ke 28 LaLiga, Atletico Madrid masih kokoh sebagai pemuncak klasemen LaLiga dengan poin 66 dari 28 pertandingan.

Tim tuan rumah, Sevillia berada diposisi empat besar dengan 55 poin dari 28 pertandingan.