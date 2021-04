Susunan Pemain Chelsea vs West Brom, Thomas Tuchel Pelatih Terbaik Liga Inggris Bulan Maret

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs West Brom di Liga Inggris, Sabtu (3/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak pasti Live Streaming Net TV, Thomas Tuchel pelatih liga inggris terbaik bulan Maret

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs West Brom di laga Liga Inggris, Sabtu (3/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak pasti via Live Streaming Net TV. Kepa Arrizabalaga dimainkan Thomas Tuchel.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs West Brom via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan belum tentu via Net TV pukul 18.30 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs West Brom bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak pasti via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Thomas Tuchel plot Kepa Arrizabalaga di posisi penjaga gawang

Duel Chelsea vs West Brom di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Thomas Tuchel memenangkan penghargaan Manajer Terbaik Premier League untuk bulan Maret setelah memperpanjang catatan tak terkalahkan The Blues di Liga Inggris dan membawa kubu Stamford Bridge kembali ke empat besar klasemen.

Sepanjang Maret, Thomas Tuchel memperpanjang rekor tak terkalahkannya sejak menggantikan Frank Lampard pada akhir Januari.

Tuchel membawa Chelsea melewati rintangan laga-laga sulit sepanjang bulan ketiga.

Chelsea memulai rentetan emas sepanjang Maret dengan kemenangan 1-0 atas Liverpool, pertama kali The Blues meraih poin penuh di Stadion Anfield sejak November 2014.

Chelsea kemudian menyudahi perlawanan Carlo Ancelotti dan Everton, sesama pesaing menuju zona Liga Champions, dengan skor 2-0.

The Blues kemudian mengakhiri Maret dengan ditahan 0-0 oleh Leeds di Elland Road.