LINK Nonton TV Online Leicester vs Man City di Liga Inggris Live Mola TV Mulai Jam 23.30 WIB

Link Live Streaming Leicester vs Man City bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak pasti via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Bernardo Silva dan Sergio Aguero main.

Duel Leicester City vs Manchester City di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Leicester yang yang akan menjalani laga kandang dalam laga ini tak akan membuang kesempatan bermain di markasnya sendiri untuk bisa meraih poin penuh,

Apa lagi lawan mereka nanti Manchester City yang merupakan pesaing di Liga primer Inggris musim ini.

Jelang laga nanti skuat Leicester tampil sangat bagus setelah mengalahkan Man United dengan skor 3-1, dan kali ini giliran City yang akan mereka kalahkan.

Sementara City jelang laga nanti juga dalam kepercayaan yang tinggi usai mengalahkan Everton dengan skor 0-2 sebelum jeda international.

Menjalani laga tandang kemarkas Leicester skuat Man City tentu sudah mempersiapkan strategi jitu untuk bisa meraih kemenangan, City menjadi kandidat kuat meraih juara musim ini dengan 14 poin diatas MU saat ini.

Dalam lima pertandingan terakhirnya Leicester tampil cukupp baik dengan meraih 3 kemenangan beruntun 1 kali imbang dan 1 kali kalah.