LIVE RCTI! Link Streaming TV Online Bologna vs Inter Milan Liga Italia, Romelu Lukaku Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Bologna vs Inter Milan di Liga Italia, Minggu (4/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 & Live Streaming RCTI, Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Bologna vs Inter Milan di Liga Italia Serie A, Minggu (4/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan via Live Streaming RCTI. Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Bologna vs Inter Milan dimulai pukul 01.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan di RCTI +.

Link Live Streaming Bologna vs Inter Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Romelu Lukaksu diperkirakan main.

Duel Bologna vs Inter Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

Menjamu Inter skuat Bologna memiliki bekal positif setelah di dua laga terakhirnya mereka berhasil meraih dua kemenangan beruntun.

Menjamu Sampdoria skuat Bologna berhasil meraih kemenangan 3-1, selanjutnya melawan Crotone skuat Bologna meraih kemenangan dengan skor 2-3.

Dengan bekal positif tersebut skuat Bologna optimis mampu mengalahkan Inter di laga akhir pekan ini.

Sementara Inter Milan datang kemarkas Bologna dengan membawa bekal positif setelah di lima pertandingan terakhirnya di semua ajang kompetisi skuat Inter belum terkalahkan.

Di laga terakhirnya Inter berhasil meraih kemenangan 1-2 saat melawan Torino, dengan penampilan apik skuat Inter saat ini melawan Bologna akan menjadi laga yang mudah bagi skuat asuhan Antonio Conte.

Dalam lima pertandingan terakhirnya Bologna tampil cukup baik dengan meraih 3 kemenangan dan 2 kali kalah, sementara Inter jauh lebih baik dengan meraih lima kemenangan secara beruntun.