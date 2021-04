Rencana Luna Maya dan Herjunot Ali Soal Asmara Picu Reaksi Gading Marten, Aksi Mesranya Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Santer dikabarkan sedang terlibat hubungan asmara, rencana Herjunot Ali dan Luna Maya soal percintaan dikomentari Gading Marten.

Sama - sama masih betah melajang meski sudah memasuki usia kepala 3, Luna Maya dan aktor Herjunot Ali kerap dijodoh - jodohkan oleh netizen setelah keduanya dipasangkan dalam satu project film bersama.

Belakangan mantan kekasih Ariel NOAH dan Tatjana Saphira itu juga kedapatan sering menghabiskan waktu bersama sehingga membuat keduanya semakin diharapkan berjodoh.

Di tengah animo netizen yang kerap menjodohkan keduanya, kini Luna Maya dan Herjunot Ali kembali dipertemukan sebagai rekan kerja.

Dilansir melalui unggahan di akun instagram @lunamaya, Sabtu (3/4/2021), bukan pekerjaan biasa, Luna dan Junot berencana untuk membuat konten bersama yang membahas soal percintaan dan hubungan asmara.

“Dates with Ju-Na”

.

Hello Temen2, kami berdua akan hadir dalam satu acara dan kami akan bahas hal2 seputar percintaan, kehidupan, dan hubungan. Dari yg manis2, sampai yg paling pahit dari pandangan kami berdua

.

Nah kalo Temen2 punya ide menarik tentang topik apa yg pengen kami bahas di setiap episode nya. Tulis yg banyak ya, dan please kasih kami ide di kolom komentar di bawah ini," tulis Luna.

Selain perihal rencana pekerjaan yang dilakukan bersama, pose mesra yang ditunjukan oleh Luna Maya dan Herjunot Ali juga menjadi sorotan.

Dalam foto tersebut nampak Junot memeluk dengan erat tubuh Luna Maya dari belakang, pose keduanya yang saling menempelkan pipi bak sepasang kekasih itu sampai ikut memancing reaksi dari Gading Marten.

"Wawwww," tulisnya.

Selain itu respon Herjunot Ali terhadap unggahan Luna juga turut membuat heboh.