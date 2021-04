SESAAT LAGI Link Nonton TV Online Torino vs Juventus Liga Italia Live Bein Sports 2, Ronaldo Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Torino vs Juventus di Liga Italia, Sabtu (3/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 & tak pasti Live Streaming RCTI, Cristiano Ronaldo absen, Paulo Dybala main

Torino harus bisa bangkit saat menjamu Juventus di pekan ke-28 Liga Italia atau Serie A Italia akhir pekan ini untuk bisa menjauh dari zona degradasi.

Namun jelang laga nanti Torino dalam penampilan buruk usai di di kalahkan Sampdoria dengan skor 1-0.

Sementara Juventus yang akan bertamu kemarkas Torino juga membawa bekal buruk usai di permalukan tim papan bawah Benevento dengan skor 0-1.

Kekalahan tersebut jelas menjadi kekalahan yang memalukan skuat Juventus sepanjang musim ini dan melawan Torino akhir pekan ini skuat Juventus harus bisa bangkit dan meraih poin penuh.

Dalam lima petandingan terakhirnya Torino tampil masih sangat buruk dengan hanya meraih 2 kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan.

Sementara Juventus tampil cukup baik dengan 4 kali meraih kemenangan dan 1 kali kalah.