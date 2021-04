Susunan Pemain Arsenal vs Liverpool di Liga Inggris Malam Ini, Diogo Jota Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Liverpool di Liga Inggris, Minggu (4/4/2021) via Live Streaming Mola TV tak pasti Live Streaming Net TV, Diogo Jota Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Liverpool di laga Liga Inggris, Minggu (4/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak pasti via Live Streaming Net TV. Diogo Jota Main.

Arsenal memiliki bekal buruk jelang laga sengit kontra The Reds Liverpool akhir pekan ini.

Sebelum jeda international skuat Arsenal di kalahkan Olympiakos di Liga Eropa dengan skor 0-1.

Sementara di Liga Primer inggris skuat The Gunners kembali meraih hasil buruk usai di tahan imbang West Ham dengan skor 3-3, dengan hasil tersebut menjamu Liverpool skuat Arsenal bertekat untuk bangkit.

Dalam lima pertandingan terakhirnya anak asuh Mikel Arteta tampil tak konsisten dengan hanya meraih 2 kemenangan 2 kali imbang dan 1 kali kalah.

Sementara anak asuh Jurgen Klopp dalam lima pertandingan terakhirnya tampil tak konsisten dengan hanya meraih 3 kemenangan dan 2 kali kalah, dengan melihat penampilan kedua tim saat ini dalam laga ini baik Arsenal maupun Liverpool jelas akan berusaha untuk bangkit.

Saat ini Arsenal menduduki peringat 9 klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan mengantongi 42 poin dari 29 laga yang telah di jalaninya, sepanjang musim ini di Liga Primer Inggris anak asuh Mikel Arteta meraih 12 kemenangan 6 kali imbang dan 11 kali kalah.