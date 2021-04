LINK Net TV! Prediksi & Live Streaming Man United vs Brighton di Liga Inggris Malam Ini, Pogba Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man United vs Brighton di Liga Inggris, Senin (5/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV, Paul Pogba dan Bruno Fernandes main.

Sebelum jeda international kemarin skuat MU yang melawan Leicester City menelan kekalahan cukup menyakitkan dimana skuat MU di kalahkan Leicester dengan skor 3-1.

Dengan kekalahan tersebut skuat MU tertinggal jauh dari sang rival Man City menjadi 14 poin, dan kali ini di pekan ke-30 Liga Primer Inggris MU yang akan menjamu Brighton akan berusaha bangkit dan meraih kemenangan.

Setan merah MU memiliki penampilan yng cukup bagus di lima laga terakhirnya dengan meraih 3 kemenangan 1 kali imbang dan 1 kali kalah, dengan catatan tersebut saat ini MU menghuni peringkat 2 klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan meraih 57 poin dari 29 laga yang telah di lakoninya.

Namun posisi MU masih sangat rawan paslnya mereka hanya unggul 1 poin dari Leicester City yang siap untuk menggesernya.

Sementara Brighton datang ke Old Trafford dengan membawa bekal positif usai berhasil meraih dua kemenangan beruntun, setelah sebelumnya mereka menelan kekalahan.

Brighton berhasil mengalahkan Southampton dengan skor 1-2 dan mengalahkan Newcastle dengan skor 3-0, dengan berbekal hasil positif tersebut melawan MU akhir pekan ini skuat Brighton akan tampil penuh percaya diri.