Ingin Bangun Stadion Baru, Wali Kota Banjarbaru Kunjungi Menpora RI

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin berkesempatan bertemu dan bersilaturahmi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainudin Amali, bertempat di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta.

Turut mendamping, Kepala Bappeda Kota Banjarbaru dan Kepala BPKAD Kota Banjarbaru, serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Wali Kota Banjarbaru menyampaikan harapan dan keinginan untuk Banjarbaru dapat memiliki stadion baru, sebagai pengganti Stadion Mini H Idak yang kini telah berubah fungsi menjadi Pasar Bauntung modern.

"Allhamdulilah, secara prinsip, Menteri Pemuda dan Olahraga sependapat dan akan berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian PUPR untuk mewujudkannya. Insya Allah kami berharap, dalam waktu yang tidak terlampau lama, The New Stadium of Banjarbaru akan berdiri gagah dan siap melahirkan atlet-atlet terbaik Banua khususnya dari Kota Banjarbaru," ucapnya.

Kemudian, HM Aditya Mufti Ariffin menambahkan, tepat 38 hari berlalu, sejak diberikan kepercayaan dan secara resmi dilantik sebagai Wali Kota Banjarbaru, dirinya meminta doa dan dukungan selalu kepada seluruh masyarakat agar selalu diberikan dan dilimpahkan kesehatan.

"Serta, selalu amanah agar tetap bisa menjemput ikhtiar, memberikan kinerja terbaik bagi kota kelahiran saya, Kota Banjarbaru," ungkap Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin. (AOL/*)