Jadwal Liga Eropa Live SCTV Pekan Ini, Granada vs Man United, Arsenal vs Praha & Ajax vs AS Roma

Jadwal Liga Eropa via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV, Granada vs Manchester United, Arsenal vs Slavia Praha, Ajax vs AS Roma, Dinamo Zagreb vs Villareal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Eropa pekan ini akan memasuki babak perempatfinal dan tayang via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV. Ada Granada vs Manchester United dan Arsenal vs Slavia Praha.

Selain itu, duel antara Dinamo Zagreb vs Villarreal dan Ajax vs AS Roma juga mewarnai duel perempatfinal Liga Europa yang digelar Jumat (9/4/2021).

Jadwal Liga Eropa leg pertama akan berlangsung pekan ini dan tayang via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV. Sedangkan leg berikutnya pada pekan depan. Ada Granada vs Manchester United dan Arsenal vs Slavia Praha.

Rangkaian jadwal Liga Europa laga pertama akan bergulir secara serentak pada Jumat dinihari WIB, 9 April 2021. Ada satu laga yang akan disiarkan langsung SCTV, yakni Granada vs Manchester United.

Adapun tiga laga lainnya bisa disaksikan di laman tau aplikasi Vidio, yakni Dinamo Zagreb vs Villarreal, Ajax vs AS Roma, Arsenal vs Slavia Praha.

Undian perempat final dan semifinal Liga Europa telah resmi dilakukan pada Jumat (19/3/2021) malam WIB. Hasilny ada juga duel Ajax Amsterdam vs AS Roma dan Dinamo Zagreb vs Villarreal.

Pertandingan babak 16 besar Liga Europa 2020-2021 sendiri dirampungkan pada Jumat (19/3/2021) dini hari WIB.

Delapan klub terbaik berhasil melaju ke fase selanjutnya seusai mengungguli tim lawan dalam laga dua leg pada babak 16 besar.