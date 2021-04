Jelang Ramadan 1442 H, Diskoperindag Batola Imbau Masyarakat Tidak Stok Bahan Pokok Berlebih

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Sepekan jelang tibanya bulan ramadan 1442 H, Dinas koperasi Perindustrian dan perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Barito Kuala (Batola) mennyatakan harga kebutuhan pokok stabil.

Beberapa komoditas malah dilaporkan mengalami penurunan dari harga pekan sebelumnya.

Seperti daging ayam ras, semula 38.000 per kilo menjadi 37.000, telur ayam ras 26.000 per kilo menjadi 25.000, cabe merah biasa dari 60.000 menjadi 55.000 per kilo.

Kemudian, Cabe tiung 100.000 menjadi 95.000, ikan kering sepat semula 55.000 menjadi 50.000, kentang semula 20.000 menjadi 18.000 per kilo, ikan bawal 30.000 menjadi 29.000 per kilo dan ikan peda 35.000 menjadi 33.000 per kilo.

Baca juga: Jelang Ramadhan 2021, Wakil Wali Kota Banjarbaru Pantau Stok dan Harga Bahan Pokok

Baca juga: Jelang Ramadhan 2021, Akses Distribusi Bahan Pokok Jadi Perhatian

Baca juga: Ramadan 2021, Disdag Dan Bulog Kalsel, Pastikan Stok Bahan Pokok Aman

Adapun komoditas yang mengalami kenaikan di antaranya telur itik dari 2.600 menjadi 2.700 per butir, bawang putih dari 25.000 menjadi 27.000 per kilo dan ikan nila dari 34.000 menjadi 35.000 perkilo.

"Secara umum harga-harga kebutuhan pokok terpantau stabil dan kesediaan cukup, jadi masyarakat tidak perlu cemas," ungkap Surono, Kabid Perdagangan Diskoperindag Batola. Selasa, (5/4/2021).

Ia pun mengimbau, menjelang ramadan ini masyarakat tidak perlu menyetok bahan berlebihan, tapi berbelajalah seperti biasanya.

"Berbelanja sesuai kebutuhan, tidak perlu menyetok barang berlebihan karena harga-harga akan tetap aman terjaga hingga bulan ramadan," pungkas Surono. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)