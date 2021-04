The Penthouse Bikin Makin Populer, Kim Young Dae Kabarnya Siapkan Drama Korea Baru Why Oh Soo Jae

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor tampan Kim Young Dae membintangi serial The Penthouse , popularitasnya semakin melejit.

Ya, sebelumnya, aktor berusia 25 tahun ini juga sempat membintangi berbagai judul drama Korea populer.

Nah beberapa drama Korea yang pernah dibintangi Kim Young Dae, antara lain ' Extraordinary You', 'I'll Go to You When the Weather is Fine', dan 'Cheat On Me If You Can'.

Bahkan semenjak membintangi beberapa drama Korea tersebut, Kim Yong Dae telah berhasil mencuri perhatian para penonton berkat kemampuan aktingnya.

Berperan jadi Joo Seok Hoon dalam serial ' The Penthouse' pun membuat namanya semakin populer.

Maka tak heran jika sekarang banyak perusahaan produksi drama yang mengincar Kim Young Dae untuk bergabung dengan drama garapan mereka.

Kim Young Dae dikabarkan akan menjadi pemeran utama di sebuah drama baru.

Dikutip dari Soompi.com, pada Jum'at (2/4/2021), Xportnews melaporkan bahwa Kim Young Dae telah dipilih sebagai pemeran utama pria dalam drama baru SBS 'Why Oh Soo Jae?'.

Menanggapi hal tersebut, agensi Kim Young Dae membenarkan bahwa sang aktor telah ditawari peran tersebut dan saat ini tengah dalam pembicaraan.

Drama 'Why Oh Soo Jae?' bercerita mengenai kisah asmara antara seorang profesor sekolah hukum dan mahasiswa.