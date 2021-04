Berlangsung! Link Streaming TV Online Indosiar Persik vs Persela Live Piala Menpora, Ini Line Up-nya

Banner pertandingan Persik Kediri vs Persela Lamongan lanjutan Piala Menpora 2021 tayang lewat Live Streaming Indosiar Rabu (7/4/2021)

Saat ini tengah berlangsung Live Streaming Indosiar laga Persik Kediri vs Persela Lamongan laga terakhir Grup C Piala Menpora 2021 hari ini Rabu (7/4/2021)

Live Streaming Persik vs Persela tayang di Indosiar mulai jam 15.15 WIB.

Link Live Streaming untuk menonton laga ini ada di berita ini.

Persela Lamongan dan Persik Kediri akan sama-sama berusaha menang untuk menjaga peluang lolos dari Grup C Piala Menpora 2021.



Pertandingan lanjutan di Grup C Piala Menpora 2021 antara Persela Lamongan vs Persik Kediri berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang.

Baik Persik Kediri maupun Persela Lamongan sama-sama memiliki peluang melaju ke babak delapan besar Piala Menpora 2021.

Menjelang laga kontra Persela Lamongan, pelatih Persik Kediri, Joko Susilo, mengakui bahwa di dalam skuad Macan Putih tersebut masih terdapat kekurangan.

Penyelesaian akhir menjadi perhatian utama menurut Joko Susilo.

"Iya saya setuju kalau di finishing masih ada masalah," kata Joko Susilo.

"Saya tadi bilang bahwa banyak kekurangan dari tim kami, mulai dari kemarin waktu lawan Persebaya, PSS," ujar pria berusia 50 tahun itu.

Kendati begitu, ia tidak ingin mengumbar kelemahan di skuad Persik Kediri secara detail.