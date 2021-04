Bintangi Drama Korea Baru, Sehun EXO Dikonfirmasi Gabung dengan Song Hye Kyo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Oh Sehun atau Sehun EXO akan muncul dalam drama terestrial untuk pertama kalinya semenjak debut bersama EXO.

Maknae EXO ini akan tampil di drama yang juga dibintangi Song Hye Kyo, Now, We're Breaking Up.

Selain Sehun EXO, Yura Girl's Day juga akan membintangi drama tersebut.

Drama Korea mendatang bertajuk Now We Are Breaking Up telah mengkonfirmasi lebih banyak pemeran lainnya.

Drama satu ini diketahui sebelumnya mengonfirmasi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong menjadi pemeran utama.

Dilansir Soompi, Sehun EXO dan Yura Girl's Day akan mengambil peran pendukung dalam drama. Laporan tersebut sudah dikonfirmasi oleh agensi Sehun, SM Entertainment dan agensi Yura, Awesome ENT.

Dibintangi oleh pemeran utama Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Choi Hee Seo, dan Kim Joo Heon, drama yang akan datang ini akan menceritakan kisah cinta dan perpisahan emosional.

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, Song Hye Kyo akan berperan sebagai Ha Young Eun, manajer tim desain di sebuah label fashion, sedangkan Choi Hee Seo adalah direktur tim desain.

Jang Ki Yong adalah fotografer Yoon Jae Guk, dan Kim Joo Heon akan berperan sebagai CEO perusahaan PR, Seok Do Hoon.

Karakter Sehun adalah desainer baru di label fesyen di mana dia akan bekerja di bawah naungan Ha Young Eun dan Choi Hee Seo.

Yura akan berperan sebagai Hye Rin, selebritas populer dengan banyak pengikut di media sosial.

'Now, We Are Breaking Up' ditulis oleh Je In, yang sebelumnya menulis 'Misty'.

Sutradaranya adalah Lee Gil Bok, yang sebelumnya mengerjakan 'My Love From the Star', 'Vagabond', dan 'Dr. Romantic 2'.

Drama ini akan mulai syuting pada bulan April dan dijadwalkan tayang melalui SBS pada paruh kedua tahun ini.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)