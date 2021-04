Granada vs Man United Liga Eropa Live SCTV, Anthony Elanga Jadi Kejutan Ole di Babak Perempatfinal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tim Liga Inggris Manchester United (Man United) akan bertandang ke markas Granada untuk leg 1 babak perempat final Liga Eropa (Europa League) 2020/2021.

Jadwal Liga Eropa antara Granada vs Manchester United yang tayang di SCTV ini adalah pada Jumat (9/4/2021) jam 02.00 WIB.

Bertandang ke markas Granada Nuevo Los Carmenes, pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan kejutan dengan membawa pemain muda Anthony Elanga.

Dikutip dari laman Mirror.co.uk, aturan UEFA memang mengizinkan klub untuk menambahkan bintang lokal ke daftar B mereka untuk kompetisi, dan Manchester United memilih untuk mendaftarkan striker muda Anthony Elanga.

Baca juga: Marahnya Sergio Ramos Saat Real Madrid Bantai Liverpool di Liga Champions, Ini Penyebabnya

Baca juga: Motivasi PSG Lawan Bayern Munchen Bukan Balas Dendam, Liga Champions Live SCTV Malam Ini

United akan menghadapi Granada di leg pertama perempat final Liga Europa dan Elanga tidak diprediksi sebelumnya untuk menjadi bagian dari skuad.

Anthony Elanga adalah pesepakbola berusia 18 tahun yang sudah memenangkan penghargaan bergengsi Jimmy Murphy Young Player of the Year di United musim lalu dan telah tampil mengesankan di belakang layar di Old Trafford selama beberapa waktu.

Anthony Elanga adalah pemain kunci di tim Neil Wood U-23 Manchester United dan telah mencetak enam gol dalam 12 pertandingan di liga dan dua dari empat penampilan di Piala EFL.

Tim U21 United mengalahkan Salford City 6-1 pada September dan Elanga menjadi pencetak gol dalam rute tersebut.

Gary Neville menyaksikan aksi itu sebagai komentator dan mengakui bahwa striker itu akan menjadi "mimpi buruk untuk dilawan".

Pelatih Valencia, Gary Neville, berhasil meraih kemenangan perdananya di La Liga usai timnya menang 2-1 atas Espanyol di Stadion Mestalla, Sabtu (13/2/2016) waktu setempat. (AFP PHOTO)

Mantan kapten United itu juga membandingkan penyerang muda itu dengan legenda Arsenal Thierry Henry setelah ia mengalahkan pemainnya untuk kecepatan dan mencetak gol dengan menekuk bola di sekitar kiper dan ke sudut jauh gawang.