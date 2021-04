Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Live Net TV, Tottenham vs Man United, Leeds vs Man City

Jadwal Liga Inggris Pekan 31 via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV, Tottenham vs Manchester United dan Leeds vs Manchester City, Liverpool vs Aston Villa dan Crystal Palace vs Chelsea dan Sheff United vs Arsenal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 31 via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV mulai Sabtu (10/4/2021), ada Tottenham vs Manchester United dan Leeds vs Manchester City.

Selain itu ada duel Liverpool vs Aston Villa dan Crystal Palace vs Chelsea dan Sheff United vs Arsenal via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Momentum apik di duel ottenham vs Manchester United coba tak disiakan Man Citu, Pasalnya Manchester City di Jadwal Liga Inggris pekan ke-30 ini cuma menghadapi Leeds United. Tapi sebelumnya ada duel Liverpool vs Aston Villa yang kemungkinan tayang via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV.

Ada juga laga Crystal Palace vs Chelsea dan Sheff United vs Arsenal yang bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv namun belum tentu via Live Streaming Net TV.

Baca juga: Jadwal Liga Champion Malam Ini Ada Bayern Munchen vs PSG Live SCTV, Porto vs Chelsea Live TV Online

Baca juga: Jadwal Liga Eropa Pekan Ini, Granada vs Man United, Arsenal vs Praha, Ajax & Villareal

Baca juga: Jadwal Piala Menpora 2021 Hari Ini Live Indosiar, PSS Sleman vs Persebaya & Persela vs Persik

Persaingan di Liga Inggris musim 2020/2021 sudah memasuki pekan ke-31. Ada banyak duel sengit yang akan tersaji di akhir pekan nanti.

Salah satunya pertandingan Tottenham Hotspur lawan Manchester United atau MU, Minggu 11 April 2021 mendatang.

MU yang kini tengah dalam performa terbaik mencoba meneruskan tren positif saat bertemu Tottenham.

Raihan 3 poin juga dibutuhkan mereka untuk memangkas jarak dengan Manchester City.

Sebelumnya, MU menaklukkan Brighton. Sedangkan, Tottenham hanya mampu bermain imbang 2-2 saat menyambangi markas Newcastle, St. James' Park.

Selain pertandingan Tottenham kontra MU, sejumlah laga menarik juga akan tersaji pekan depan. Di antaranya duel Liverpool vs Aston Villa