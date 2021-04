Nasib Mini Album Wendy Red Velvet Dominasi Chart iTunes di 30 Negara Sehari Setelah Rilis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Member girl group Red Velvet, Wendy, membuktikan kesuksesan debutnya sebagai penyanyi solo.

Wendy merupakan member Red Velvet pertama yang debut sebagai solois dengan merilis mini album bertajuk Like Water, Senin (5/4/2021).

Proyek debut solo Wendy Red Velvet itu mendapat sambutan hangat para penggemar.

Dilansir Soompi, Selasa (6/4/2021), baru 24 jam setelah dirilis, mini album tersebut berhasil menduduki peringkat pertama dalam chart Top Album iTunes di 30 negara dan kawasan.

Selain Indonesia, album itu juga berjaya di Malaysia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Finlandia, Australia, Meksiko, Arab Saudi, Singapura, India, Taiwan, Peru, Kamboja, Turki, Uni Emirat Arab, Chile, hingga Vietnam.

Album 'Like Water' juga mendominasi chart album lokal, seperti Hanteo dan Yes24.

Sementara lagu utamanya juga mulai menguasai berbagai situs musik domestik tak lama setelah dirilis.

Like Water merupakan lagu Pop ballad yang diciptakan oleh Coach & Sendo yang berkolaborasi dengan Anne Judith Stokke Wik.

Sedangkan liriknya, digarap oleh Kenzie dan Yoo Young Jin.

Single tersebut menampilkan suara lembut Wendy yang berpadu dengan permainan gitar, band, dan string.

Lagu itu bercerita tentang rasa syukur kepada semua orang yang selalu berada di sisinya dan harapan pada masa depan.

Sebagai informasi, mini album solo pertama Wendy terdiri dari lima lagu dengan sensibilitas musik yang hangat berpadu dengan suara lembut sang idol.

Lagu 'Like Water' dan 'When This Rain Stops' mendapat respons yang baik dari penggemar musik.

Di sisi lain, Wendy akan muncul di program "Dousi Escape Cult 2 Show" dari SBS Power FM yang akan ditayangkan pada 8 April 2021, pukul 14.00 waktu setempat.

