Susunan Pemain Inter Milan vs Sassuolo di Liga Italia Malam Ini, Romelu Lukaku di Misi Raih Scudetto

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inter Milan vs Sassuolo di Liga Italia, Rabu (7/4/2021)

Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Sassuolo di Liga Italia Serie A, Sabtu (3/4/2021). Romelu Lukaku pimpin misi raih Scudetto.

Siaran Langsung Liga Italia antara Inter Milan vs Sassuolo dimulai pukul 23.45 WIB.

Romelu Lukaku dimainkan Antonio Conte dan perlebar peluang raih Scudetto.

Duel Inter Milan vs Sassuolo di Liga Italia.

Sebelumnya, Inter berhasil membungkam Bologna dengan skor tipis 0-1.

Gol tunggal Romelu Lukaku di menit 31' membuat skuad asuhan Antonio Conte memperpanjang catatan kemenangan beruntunnya menjadi 9.

Saat ini, La Beneamata duduk di puncak klasemen dengan 68 poin, selisih 8 angka dari AC Milan.

Inter berpeluang memperlebar jarak dari rival sekotanya itu jika mampu mengalahkan Sassuolo. AC Milan sendiri gagal meraih hasil positif, ditahan imbang Sampdoria 1-1 pekan lalu.

Peluang Antonio Conte untuk menghadiahkan gelar scudetto kepada Inter musim ini semakin terbuka.

Lautaro Martinez dan rekan-rekan hanya perlu menang 7 laga beruntun dari 10 laga ke depan.