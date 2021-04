Susunan Pemain Juventus vs Napoli di Liga Italia Live RCTI Malam Ini, Cristiano Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Napoli di Liga Italia, Rabu (7/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 & Live Streaming RCTI, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Napoli di Liga Italia Serie A, Rabu (7/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Siaran Langsung RCTI dan via Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs Napoli dimulai pukul 23.30 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan di RCTI +.

Link Live Streaming Juventus vs Napoli bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2, Siaran Langsung RCTI dan via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Cristiano Ronaldo diperkirakan main.

Duel Juventus vs Napoli di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

Secara statistik, Juventus menunjukkan performa negatif akhir-akhir ini. Dalam dua pertandingan terkini di Liga Italia Serie A, I Bianconeri gagal menciptakan kemenangan.

Di giornata 28 menjamu Benevonto pada Minggu (21/3/2021), Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ditekuk sang tamu dengan skor 0-1 via gol tunggal Adolfo Gaich. Raihan buruk tersebut menandai catatan kekalahan ke-4 yang digapai Juve di liga domestik musim ini.

Petaka berikutnya datang saat terlibat Derby Turin meladeni Torino. Menantang klub sekota dalam duel pertaruhan gengsi, Juventus kembali gagal menang setelah hanya mampu bermain imbang 2-2.

Yang cukup mengejutkan, Si Nyonya Tua sempat tertinggal 2-1 oleh Torino sebelum datang gol penyelamat tim dari kekalahan usai aksi Cristiano Ronaldo menjebol gawang kawalan Salvatore Sirigu.

Kehilangan peluang mendapatkan 5 poin dari 2 pertandingan teranyar, pasukan Andrea Pirlo kini semakin tertinggal jauh dengan pemimpin klasemen yang diduduki Inter Milan.

Juventus mengoleksi 56 angka dari 28 laga dan menempati urutan ke-4. Sedangkan Inter sudah membukukan 68 poin dari jumlah laga yang sama. Ada jarak 12 angka antara Bianconeri dengan La Beneamata.