Agnez Mo dan BLACKPINK Masuk Nominasi iHeart Radio Music Awards 2021, BTS Borong Tiga Nominasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Membanggakan, satu penyanyi dari Indonesia, Agnez Mo berhasil masuk nominasi kategori Best Fan Army dengan nama penggemarnya dikenal dengan Agnation.

Ya, sejumlah penyanyi Asia berhasil masuk jajaran nominasi bersaing dengan penyanyi kaliber dunia dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya di ajang iHeart Radio Music Awards 2021.

Ajang tahunan iHeart Radio Music Awards 2021 kembali lagi tahun ini dan akan digelar pada 27 Mei 2021.

Daftar nominasi iHeartRadio Music Awards ke delapan juga telah resmi dirilis.

Nama-nama top penyanyi dunia nangkring di lebih dari satu nominasi, di antaranya Ariana Grande, Bad Bunny, Beyoncé, Billie Eilish, dan lainnya.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id, Kamis (8/4/2021) dari instagram i Heart Radio, pelantun 'Coke Bottle' juga telah merepost nominasi tersebut di akun instagramnya untuk mengimbau para fans agar memvoting dirinya.

Artis Asia lainnya tepatnya dari Korea Selatan ada BLACKPINK dan BTS yang juga masuk nominasi.

Kolase Agnez Mo, BLACKPINK, dan BTS. (Kolase Agnez Mo, BLACKPINK, dan BTS.)

BLACKPINK girlgrup asuhan YG Entertainment berhasil masuk dua nominasi, di kategori Best Fan Army, Blink, dan Best Music Video untuk lagu 'How You Like That'.

Sementara BTS memborong tiga nominasi yakni Best Fan Army, Best Music Video untuk lagu 'Dynamite', dan Favorite Music Video Choreography juga untuk lagu 'Dynamite'.

Pemungutan suara dimulai pada 7 April, dan akan ditutup pada 19 Mei pukul 23:59 ET untuk semua kategori..

