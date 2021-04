Kerjasama dengan Dinkes Banjar, Karyawan Aston Banua Hotel Jalani Vaksinasi Covid-19

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Wabah Corona Kalsel, Staf dan karyawan Aston Banua Hotel menerima vaksinasi Covid -19 yakni vaksin Sinovac.

Kegiatan terselenggara kerjasama Manajemen Aston Banua Hotel dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dengan Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital yang terletak di Pal 7, Komplek Citraland, Banjarmasin.

“Untuk tahap pertama, kami mendapat jatah 50 orang dari total 72 orang yang kami ajukan, karena stok Vaksin saat ini terbatas. Ini mencakup karyawan tetap, karyawan casual, hingga daily worker.

Muhammad Khairuddin, HRD Aston Banua Hotel, mengatakan, pihaknya sangat menghargai sinergi yang baik dari pihak Dinkes Kabupaten Banjar hingga vaksinasi tahap pertama terlaksana.

Setiap karyawan yang telah mendapat vaksin akan di berikan pin “vaccinated” sebagai penanda.

"Untuk karyawan yang belum mendapatkan giliran sudah kami koordinasikan, akan dijadwalkan kemudian sambil menunggu info lanjutan dari Dinkes Kab . Banjar”, jelas Khairuddin.

Aston Banua Hotel sebelumnya telah lulus sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability) dan mendapatkan nilai 100 persen.

Aston Banua Hotel juga selalu menerapkan protocol kesehatan di setiap penyelenggaran acara antara lain penyediaan hand sanitizer di publik area, pengecekan suhu tubuh tamu maupun karyawan saat memasuki area hotel, tamu wajib menggunakan masker dan penataan ruang meeting dengan standard physical distancing.

“ini tentu akan menguatkan posisi Archipelago International Indonesia sebagai Manajemen hotel terpercaya di Indonesia, dan saya yakin akan menambah kepercayaan masyarakat Kalimantan Selatan pada khususnya untuk tidak ragu tinggal bersama kami di Aston Banua Hotel ”, kata Andri Kurniawan, General Manager Aston Banua Hotel.

Telah dilakukannya vaksinasi bagi karyawan Aston Banua hotel, Andri, berharap hal ini dapat meningkatkan okupansi hotel dan restaurant.

Menjelang bulan Ramadhan 1442 H ini kami telah menyiapkan berbagai promo menarik bagi para tamu. Ada promo buffet all you can eat dan juga promo makan ber-empat yang siap di order di aplikasi pesan online.

"Tahun ini kami mengusung tema sajian mediterania ala Aston Banua. Ada Nasi kabsah dari Maroko, nasi Mansaf dari Yordania dan Nasi tagine dari Maroko, serta beragam menu lainnya yang tentu akan melengkapi pengalaman jelajah rasa berbuka puasa Ramadhan anda di Aston Banua," tandas Andri. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)