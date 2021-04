Susunan Pemain Ajax vs AS Roma di TV Online Liga Eropa Malam Ini, Edin Dzeko Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Ajax vs AS Roma di Liga Eropa, Jumat (9/4/2021) via Live Streaming TV Online, Edin Dzeko absen.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Ajax vs AS Roma di Perempatfinal Liga Eropa, Jumat (9/4/2021) tak via Live Streaming SCTV. Edin Dzeko absen.

Siaran Langsung Liga Europa antara Ajax vs AS Roma via Live Streaming TV Online Vidio.com ini mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Ajax vs AS Roma tapi tak via Live Streaming SCTV di babak Perempatfinal. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Edin Dzeko absen.

Duel Ajax vs AS Roma di Liga Eropa belum tentu dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

I Giallorossi merupakan satu-satunya wakil Serie A yang tersisa di Liga Europa, bahkan di kancah Eropa mengingat ketiga klub yang bermain di babak 16 besar Liga Champions - Juventus, Lazio, dan Atalanta - sudah tersingkir semua.

AS Roma dibebankan nama besar Serie A dan mereka tidak bermodalkan performa yang bagus, setelah melalui dua laga terakhirnya tanpa kemenangan dan terancam bakal absen lagi dari pentas Liga Champions pada musim depan, karena terlempar ke urutan ketujuh di klasemen liga domestik saat ini.

Pelatih Paulo Fonseca pun kehilangan banyak personelnya akibat cedera.

Setidaknya ada empat pemain yang sedang menjalani perawatan sekarang, termasuk para pemain kunci seperti Henrikh Mkhitaryan dan Chris Smalling.

Rick Karsdorp dilarang tampil karena akumulasi kartu kuning, namun setidaknya gelandang Jordan Veretout sudah siap untuk kembali tampil di sini.

Fonseca bermain dengan formasi 4-4-2 pada laga akhir pekan kemarin kontra Sassuolo. Ia mungkin akan kembali ke formasi bakunya untuk laga ini, yaitu 3-4-2-1.