Latih Ketahanan Tubuh, Prajurit Kodim 1010 Rantau Gelar Kesegaran Jasmani

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Kodim 1010/Rantau gelar pelaksanaan Kesegaran Jasmani (Garjas) periodik 1 tahun 2021 serta pengecekan kesiapan personil yang akan melaksanakan uji kenaikan pangkat (UKP) pada (01/10/2021) mendatang di Stadion Datu Muning, Rantau. Jum'at, (09/04/2021).

Pelaksanaan Garjas ini diikuti seluruh anggota Kodim 1010/Rantau yang dipimpin langsung Perwira Seksi Personiil (Pasipers) Kodim 1010/Rantau, Kapten Inf Syafri dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat serta pengawasan dari Tim Pos kesdim.

Perwira Seksi Personiil (Pasipers) Kodim 1010/Rantau, Kapten Inf Syafri mengatakan Garjas kali ini menerapkan prokes yang ketat dikarenakan pandemi covid-19 belum berakhir.

“Pelaksanaan Garjas ini dilaksanakan ditengah Pendemi tetapi tetap menerapkan prokes," ungkapnya.

Kapten Inf Syafri mengatakan kegiatan ini dilaksanakan mulai kemarin, Kamis (09/04/2021) dan dibagi menjadi dua gelombang dan hari ini yang melaksanakannya adalah gelombang kedua.

"Garjas Periodik meliputi Samapta A, Lari 12 menit, Pull Up, Push Up, Sit Up, Lunges serta Shutle Run dan untuk Samapta B, Renang dilakukan setelah Samapta A selesai," lanjutnya.

Syafri juga menjelaskan garjas periodik ini merupakan salah satu program Komando Atas yang harus dilakukan untuk melatih ketahan antubuh supaya tetap sehat sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dapat tercapai dengan maksimal. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene).