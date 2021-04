Susunan Pemain Juventus vs Genoa di Liga Italia Pekan Ini, Cristiano Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Genoa di Liga Italia, Minggu (11/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Cristiano Ronaldo main

Kemenangan di Allianz Stadium bisa memperbesar peluang Bianconeri untuk finis di empat besar.

Juventus baru saja memenangi laga tunda kontra Napoli. Di Turin tengah pekan kemarin, tim asuhan Andrea Pirlo itu menang 2-1 berkat gol-gol Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala.

Juventus sekarang memiliki 59 poin, tertinggal satu poin di belakang AC Milan, dan terpisah 12 poin dengan pemimpin klasemen Inter Milan.

Juventus kini fokus untuk finis empat besar, karena Scudetto bisa dibilang sudah bukan lagi target realistis bagi mereka.

Lawan Juventus kali ini adalah Genoa, yang pekan sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Fiorentina di kandang sendiri.

Juventus perlu mewaspadai Mattia Destro, yang menjebol gawang Fiorentina dan sudah mengemas sepuluh gol di Serie A musim ini.