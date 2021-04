Usai Rekaman BCL Menangis Seminggu, Istri Mendiang Ashraf Akui Liriknya Sangat Indah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebagai penyanyi profesional, Bunga Citra Lestari (BCL) sangat serius diberi kepercayaan vokalis untuk sebuah lagu.

Apalagi lagu yang dibawakannya karya dari Melly Goeslaw dan Anto Hoed. Wajar BCL pun sampai terbawa emosi dari lagu terbaru Selamanya Cinta yang dibawakannya.

Lagu Selamanya Cinta dinyanyikan istri mendiang Ashraf Sinclair menjadi soundtrack untuk film berjudul Surga Yang Tidak Dirindukan 3.

Bunga Citra Lestari (BCL) mengaku menangis usai rekaman lagu 'Selamanya Cinta', soundtrack film Surga Yang Tak Dirindukan 3 itu.

Sebab, ia merasa lagu tersebut sangat dekat dengan dirinya.

Makanya, setelah proses rekaman, perasaan sedih menyelimuti benak BCL hingga dadanya terasa sesak.

"Habis rekaman ini aku agak nangis seminggu, agak sesak di dada, thats how this song feels so personal to me," ucap Bunga Citra Lestari dalam jumpa pers virtual, Jumat (9/4/2021).

"Aku harap bisa jadi soundtrack untuk hidup-hidup orang yang mendengarkan," ungkapnya.

BCL mengaku ada perasaan yang bergejolak dalam dirinya sesaat setelah menyanyikan lagu tersebut.