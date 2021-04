BERLANGSUNG Link TV Online Liverpool vs Aston Villa Liga Inggris Live Streaming Mola TV

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Liverpool vs Aston Villa di Liga Inggris, Sabtu (10/4/2021) via Live Streaming Mola TV, Mo Salah absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Liverpool vs Aston Villa di laga Liga Inggris, Sabtu (10/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Mo Salah absen.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Aston Villa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 21.00 WIB dan saat ini Sedang Berlangsung.

Link Live Streaming Liverpool vs Aston Villa bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Mo Salah diperkirakan tak main di laga ini.

Duel Liverpool vs Aston Villa di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Baca juga: LINK Net TV! Live Streaming TV Online Crystal Palace vs Chelsea Liga Inggris, Mason Mount Main

Baca juga: SESAAT LAGI Link Mola TV Liverpool vs Aston Villa, Live Streaming TV Online Liga Inggris Malam Ini

Baca juga: Persija Jakarta vs PSM Makassar di Semifinal Menpora 2021, Skor Akhir Persija vs Barito Putera 1-0

Baca juga: Susunan Pemain Tottenham vs Man United di Liga Inggris, Marcus Rashford & Harry Kane Adu Tajam

Baca juga: LINK Streaming Bein Sports 1 Real Madrid vs Barcelona TV Online El Clasico Liga Spanyol Malam Ini

Liverpool baru saja kalah 3-1 dari Real Madrid dalam laga leg pertama babak 8 besar Liga Champions 2020/21 di Spanyol.

Jurgen Klopp perlu mengevaluasi pasukannya, sebab setelah menyambut Aston Villa di Anfield, Liverpool akan kembali berhadapan dengan Real Madrid di leg kedua.

"Sekarang kami harus pulih terlebih dahulu dan kemudian konsentrasi ke Aston Villa, yang bagi kami adalah pertandingan yang sangat penting, bukan hanya karena hasil yang kami dapatkan baru-baru ini atau di musim ini melawan mereka," ungkap Klopp usai kalah dari Real Madrid, dikutip dari laman resmi klub.

Selain untuk membenahi mental pemain, laga kontra Aston Villa juga penting untuk persaingan di papan atas klasemen Liga Inggris.

Saat ini The Reds duduk di posisi 7 dengan 49 poin, menyamai Tottenham Hotspur di peringkat 6, tetapi kalah selisih gol.

Dengan 8 laga tersisa di Liga Inggris, Liverpool akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan tiket kompetisi Eropa musim depan, bersaing dengan West Ham, Chelsea, dan Tottenham.