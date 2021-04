LINK Nonton TV Online Man City vs Leeds Liga Inggris Malam Ini, Live Streaming Mola TV Jam 18.30 WIB

Link Live Streaming Man City vs Leeds di Liga Inggris, Sabtu (10/4/2021) via Live Streaming Mola TV, Kevin de Bruyne main

Saat ini, City memimpin klasemen Premier League dengan 74 poin, unggul 14 angka dari Manchester United di tempat kedua.

The Citizens punya kans besar untuk meraih titel Liga Inggris ke-5 sebelum kompetisi berakhir. Saat ini, defisit poin dengan runner-up klasemen berjarak 14 poin.

Dengan jarak tersebut, Manchester City dipastikan menjadi juara liga jika mampu meraih kemenangan dalam 4 laga Liga Inggris ke depan.

Oleh sebab itu, Raheem Sterling dan kawan-kawan mengincar kemenangan di laga kontra Leeds demi mempercepat target juara.

Di pihak lain, Leeds mengincar finis 10 besar EPL musim ini.

Patrick Bamford dan kolega menempati peringkat 11 klasemen dengan 42 poin, menyamai Arsenal di peringkat 10, tetapi kalah selisih gol.