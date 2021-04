Prediksi & Live Streaming Inter Milan vs Cagliari di Liga Italia Serie A, Romelu Lukaku Fit

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inter Milan vs Cagliari di Liga Italia, Minggu (11/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Romelu Lukaku

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inter Milan vs Cagliari di Liga Italia Serie A, Minggu (11/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Romelu Lukaku di misi Juara Liga Italia atau Scudetto.

Siaran Langsung Liga Italia antara Inter Milan vs Cagliari dimulai pukul 17.30 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan belum tentu di RCTI +.

Link Live Streaming Inter Milan vs Cagliari bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez dimainkan.

Duel Inter Milan vs Cagliari di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak pasti via RCTI +.

Baca juga: Susunan Pemain Inter Milan vs Cagliari di Liga Italia Live Bein Sports 2, Romelu Lukaku Main

Baca juga: LIVE Bein Sports 2! Link Streaming TV Online Parma vs AC Milan Liga Italia Malam Ini Jam 23.00 WIB

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Genoa di Liga Italia, Cristiano Ronaldo Fit

Baca juga: LINK Nonton TV Online Liverpool vs Aston Villa Liga Inggris Malam Ini Jam 21.00 WIB, Mo Salah Absen

Pemimpin klasemen Inter Milan akan menjamu peringkat 18 Cagliari pada pekan ke-30 Serie A 2020/21, Minggu (11/4/2021).

Kemenangan di Stadio Giuseppe Meazza - San Siro akan semakin mendekatkan Nerazzurri ke Scudetto pertama mereka sejak 2009/10.

Inter baru saja memenangi laga tunda kontra Sassuolo. Main kandang, pasukan Antonio Conte menang 2-1 lewat gol-gol Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez.

Inter pun kini unggul 11 poin atas peringkat 2 AC Milan, dan 12 poin atas peringkat 3 Juventus.

Sementara itu, Cagliari, yang selalu kalah dalam tiga laga terakhirnya, terdampar di zona merah.

Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, pada pekan ke-11, Inter menang 3-1.