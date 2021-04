Rapper Asal Amerika DMX Meninggal Dunia di Usia 50 Tahun, RIP Dark Man X

Rapper DMX tampil selama minggu kelima dari BIG3 three on three basketball league di UIC Pavilion pada tanggal 23 Juli 2017 di Chicago, Illinois

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rapper dan aktor Amerika Serikat (AS) DMX meninggal dunia pada usia 50 tahun.

DMX menghembuskan napas terakhirnya selang lima hari setelah dia dilarikan ke rumah sakit karena menderita serangan jantung.

Aktor yang nama aslinya adalah Earl Simmons, mendapatkan perawatan intensif dan menggunakan ventilator untuk membantunya bertahan hidup.

Mengutip BBC, keluarganya mengatakan bahwa DMX adalah "seorang pejuang yang berjuang sampai akhir".

"Musik Earl menginspirasi banyak penggemar di seluruh dunia dan warisan ikoniknya akan hidup selamanya," kata mereka.

DMX, alias Dark Man X, adalah penyanyi hip-hop terkemuka yang berkolaborasi dengan artis seperti JAY-Z, Ja Rule dan LL Cool J.

Dia mengambil julukannya dari nama mesin drum yang digunakan dalam trek rap.

Lagu artis tersebut menempati puncak tangga lagu, di antaranya Party Up (Up in Here) dan X Gon 'Give It To Ya.

DMX tampil di film-film seperti Cradle 2 the Grave, Romeo Must Die dan Exit Wounds.

Lahir di Mount Vernon, New York pada 1970, DMX secara terbuka memerangi penyalahgunaan narkotika selama bertahun-tahun dan menghabiskan beberapa periode di rehabilitasi.