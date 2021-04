SESAAT LAGI Link Streaming Net TV Palace vs Chelsea Liga Inggris, Live TV Online Mola TV

Sesaat Lagi Link Live Streaming Palace vs Chelsea di Liga Inggris, Sabtu (10/4/2021) via Live Streaming Net TV, Mason Mount Main

Peringkat 5 Chelsea akan bertandang ke Selhurst Park untuk menghadapi peringkat 12 Crystal Palace pada pekan ke-31 Premier League 2020/21, Sabtu (10/4/2021).

Chelsea wajib menang jika ingin kembali bersaing di empat besar.

Pekan sebelumnya, Chelsea menelan kekalahan pertama mereka di era kepelatihan Thomas Tuchel. Menjamu West Brom, Chelsea dipermalukan 2-5.

Chelsea kemudian bangkit di Liga Champions tengah pekan kemarin.

Menghadapi tuan rumah Porto di leg pertama babak perempat final, Chelsea menang 2-0 melalui gol-gol Mason Mount dan Ben Chilwell.

Sementara itu, Palace menahan imbang tuan rumah Everton 1-1 di laga terakhir mereka.