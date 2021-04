Susunan Pemain Tottenham vs Man United di Liga Inggris, Marcus Rashford & Harry Kane Adu Tajam

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Tottenham vs Man United di Liga Inggris, Minggu (11/4/2021) via Live Streaming Mola TV, Harry Kane main

Dengan hanya menyisakan 8 pertandingan lagi, persaingan memperebutkan posisi 4 besar yang berhadiah tiket ke Liga Champions akan semakin memanas.

Harus diakui, hasil laga pekan ini bisa menjadi sangat menentukan bagi Spurs untuk menjadi wakil Inggris di Liga Champions.

Sebelum laga hari Sabtu (10/04/2021) ini dimulai, pasukan Jose Mourinho berada di peringkat 6 dengan koleksi 49 poin.

Posisi mereka bisa saja turun andai Liverpool yang bermain malam ini bisa mengalahkan Everton.

Di sisi lain Spurs bisa makin tertinggal karena tim-tim di atasnya seperti Leicester City (56 poin), West Ham (52 poin), dan Chelsea (51 poin) difavoritkan menang pada laga pekan ini.

Oleh karena itu, kemenangan menjadi harga mati bagi Spurs pekan ini. Andai hal itu terjadi, maka akan berimbas pada situasi di posisi 2 teratas.