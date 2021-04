Selevel Ariel NOAH? Ini Sosok Adam Rosyadi, Pria yang Mesra dengan Agnez Mo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat diisukan menjalin asmara dengan musisi Ariel NOAH, kini penyanyi Agnez Mo malah terlihat mesra dengan sosok pria bernama Adam Rosyadi.

Bahkan, baru-baru ini, Agnez Mo memposting kemesraan mereka di akun instagramnya.

Ada foto Agnez seperti dicium didahi oleh Adam Rosyadi.

"Who memorized the lyrics already??

#FyolovesongLyricsVideo 7 PM WIB 8 AM EST #AGNEZMO

Productions: @barde.tv," tulis Agnez.

Baca juga: Pemicu Pertengkaran Arya Saloka dan Putri Anne Terungkap, Aldebaran Ikatan Cinta Dilarang Begini

Baca juga: Paksaan Atta Halilintar pada Aurel di Kolam Renang Terekam, Putri Krisdayanti: Sayang Gak Mau

Bahkan, Melly Goeslaw sampai komentar.

Sayangnya, hubungan itu sepertinya tak 'direstui' netizen.

Buktinya, Para netizen, khususnya fans Agnez Mo merasa berang dan bahkan menyerang akun sang model, Adam Rosyadi.

Banyak yang mengatakan Adam memberikan efek buruk kepada Agnez sehingga membuatnya lupa drop lirik dan melupakan beberapa pekerjaannya.