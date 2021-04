Miris, Petani di Kabupaten HST Jual Hasil Panen Sisa Banjir Hanya Dihargai Rp 4.300 Per Kg

Petani di Asam Pauh Desa Bakti, Kecamatan Batubenawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, menjemur padi hasil panen, Selasa (13/4/2021). Kini, mereka menghadapi anjloknya harga padi hasil panen yang hanya dihargai Rp 4.100 sampai Rp 4.300 per kilogram.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Sudah jatuh, ketimpa tangga. Begitu gambaran yang dialami petani di Asam Pauh, Desa Bakti dan Desa Aluan Besar, Kecamatan Batubenawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan.

Sebagian besar tanaman padinya, rusak akibat terjangan banjir dan gagal panen. Sisa padi yang selamat, sudah dipanen, namun Harga Padi Anjlok menjadi Rp 4.100 sampai Rp 4.300 per kilogram.

Anjloknya Harga Gabah Kering Panen tersebut, menurut para petani setempat, terjadi setelah panen tanaman tersisa yang masih selamat.

“Normalnya, kisaran harga Rp 4.700 per kilogram, jika terjadi panen serempak. Jika panennya tak serempak, kisaran harga bisa Rp 5.200 sampai Rp 6.300 per kilogram. Sekarang, sangat jauh di bawah harga standar. Padahal, hanya dari hasil bertanam padi ini sumber pendapatan,” ucap pelan Said Harli, petani di Desa Asam Pauh, kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (13/4/2021).

Menurut Said, para petani yang tak punya penghasilan lain hanya bisa pasrah. Bahkan, terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

“Menjualnya ke pengumpul, yang menjual kembali ke Banjarmasin, dan daerah lainnya,” imbuh Said dengan nada pasrah.

Dia menanam padi di lahan seluas 62 borongan atau hampir dua hektare. Dari luasan tersebut yang tidak puso hanya 15 borongan.

Disebutkan, 80 persen lebih petani di kedua desa ini gagal panen akibat banjir bandang yang menerjang pada 14 Januari 2021. “Sawah yang selamat, itu yang letaknya lebih tinggi,” imbuh Bahri, petani lainnya.

Di akui, pasca pendataan kerusakan swah, ada bantuan bibit yang disalurkan kepada tiap petani, dengan bantuan satu sak atau 50 kilogram per keluarga.

Namun, untuk menanam kembali, belum bisa dilakukan karena hingga kini areal sawah mereka masih tertutup lumpur tebal. “Tebalnya sekitar 30 sentimeter. Kami belum bisa menyingkirkannya,” ungkap Bahri.

