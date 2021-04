Awal Ramadhan 1442 H, Harga Telur Merangkak Naik, Kini Dijual Rp 24 Ribu Per kilogram

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Awal Ramadhan 1442 H, telur mulai merangkak naik. Jika sebelum Ramadan harga telur ini di angka Rp 21.000 per kilo, kini per kilo sudah menyentuh harga Rp 24.000 bahkan ada yang sampai Rp 26.000 per kilo.

Ari pemilik Toko Humaira agen telur di Banjarbaru, di Jalan Kemuning Banjarbaru Rabu (14/4/2021) membenarkan bahwa harga telur meningkat.

"Kalau saya per kilo jual Rp 26.000 dari sebelumnya Rp 22.000," kata dia.

Untuk harga partai, lanjutnya dia jual dengan harga Rp 24.000.

Disebutkan dia bawa lonjakan harga telur ini dikarenakan dari pusatnya menjual telur lebih mahal.

"Memang kebiasaan sudah, kalau awal ramadan seperti tahun sebelumnya juga naik harganya," kata dia.

Bukan hanya di Banjarbaru akan tetapi juga kenaikan harga telur hampir merata di Banjarmasin.

Adi salah satu distributor telur di Banjarbaru juga mengakui harga kenaikan telur di awal ramadan.

" Yang biasanya Rp 21.000 kini naik menjadi Rp 24 ribu per kilo," kata Adi.

Dari pantauan harga di produsen harga telur ayam ras per kilo adalah Rp 22 ribu per kilo. Sementara di tingkat pedagang adalah Rp 24.000 per kilogram. (banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda)