Foto Pernikahannya dengan Ariel NOAH Dulu Bikin Heboh, Kini Putri Jamila Pamer Hebatnya sang Anak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama pedangdut Putri Jamila sempat bikin heboh. Ini karena memposting Foto Pernikahan dengan musisi Ariel NOAH.

Namun belakangan, Foto Pernikahan mantan Luna Maya dengan Putri Jamila itu hanyalah editan.

Hal itu dilakukan Putri Jamila karena saking mengidolakannya pada Ariel NOAH.

Kini, Putri Jamila terkadang masih memposting foto dan video editan bareng Ariel NOAH.

Akan tetapi, akhir-akhir ini Putri Jamila lebih sering memposting foto bersama sang anak yakni Bayang.

Rupanya ini dilakukannya karena terkait prestasi yang didapat sang putri.

Ya, baru-baru ini, buku Novel katya Bayang yang berjudul Just Me And Raidan telah terbit.

"Berkah terindah di awal bulan ramadhan tahun ini..

Anakku Bayang sudah menyelesaikan karya Novel nya “JUST ME AND RAIDAN”

Terimakasih sebanyak banyaknya jamila ucapkan untuk team dan keluarga besar @penerbit_lovrinz bunda @rina_lovrinz yang sudah membantu mewujudkan impian anakku menjadi penulis

Team @penerbit_lovrinz sangat baik sekali ... Bayang tadi langsung datang ke cirebon untuk lihat proses pembuatan buku sampai packagingnya

Terimakasih yang sudah membeli novel bayang di aplikasi shopee ,

Alhamdulillah buku bayang habis terjual di Pre order pertama .

Yang belum sampai bukunya tenang ya ... besok bayang kirim ...

Yang mau order tentu masih bisa donk .. di aplikasi shopee lovrinzstore dan di @lovrinz_store ya," tulisnya lewa akun @

jamila__putri.

Postingan ini dikomentari warganet, termasuk artis seperti Selfi Lida dan Christie Hartono.

"Masyaallah bayang," tulis Selfi lewat akun @lida_selfi07.