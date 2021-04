Jadwal Liga Champion Live SCTV Malam Ini Liverpool vs Real Madrid, Dortmund vs Man City di TV Online

Jadwal Liga Champions Kamis (15/4/2021) via Live Streaming SCTV ada Liverpool vs Real Madrid, Borrusia Dortmund vs Man City via Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal Liga Champions babak Perempatfinal Kamis (15/4/2021) dinihari atau malam ini via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV, Borussia Dortmund vs Manchester City dan Liverpool vs Real Madrid.

Pada duel Leg 2 Liga Champions yang tersaji dinihari tadi, PSG dan Chelsea memastikan lolos ke Semifinal, sedangkan Liverpool vs Real Madrid dan Dortmund vs Man City masih akan tersaji malam ini.

Jika Borussia Dortmund vs Manchester City bisa diakses via Live Streaming TV Online, makan duel Liverpool vs Real Madrid akan tayang di Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming SCTV mulai jam 02.00 WIB.

Pada hari pertama Rabu (14/4/2021), Duel PSG vs Bayer Munchen dimenangkan oleh Neymar cs sedangkan Chelsea unggul gol tandang dari FC Porto.

Pada Kamis (15/4/2021) dini hari WIB. ada laga Liverpool vs Real Madrid dan Borrusia Dortmund vs Manchester City.

Real Madrid yang datang ke Stadion Anfield dengan keunggulan agregat 3-1, hanya perlu hasil seri untuk menyingkirkan Liverpool.

Apalagi, Los Blancos (julukan Real Madrid) juga memetik kemenangan atas Barcelona 2-1 dalam laga bertajuk El Clasico di Liga Spanyol.

Kemudian ada laga Borrusia Dortmund vs Manchester City dengan keunggulan agregat pasukan Pep Guardiola 2-1.

Jika ingin lolos, Erling Haaland dll sebagai tuan rumah cukup bisa menang 1-0 atas Manchester City.

Pada babak perempatfinal Liga Champions musim ini, wakil Inggris mendominasi di babak perempat final Liga Champions setelah Liverpool, Chelsea, dan Manchester City berhasil melewati hadangan lawan di babak sebelumnya.