Kondisi Haico Van Der Veken Comeback Syuting Bersama Rangga Azof, Disorot Fans Samudra Cinta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat diisukan mundur dari Sinetron Samudra Cinta, kondisi terkini dari Haico Van Der Veken setelah jalani operasi disorot.

Dipercaya sebagai pemeran utama bersama Rangga Azof, hilangnya Haico Van Der Veken dalam beberapa episode sempat menyebabkan tanda tanya besar bagi para penggemar Sinetron Samudra Cinta.

Hingga saat ini masih tetap eksis tak kalah dari Sinetron Ikatan Cinta yang diperankan oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka, berita perihal hilangnya Haico dari Sinetron Samudra cinta pun ramai berseliweran.

Yang paling mencuri perhatian adalah isu yang menyebutkan bahwa Haico memilih untuk mengundurkan diri dari perannya sebagai cinta istri Samudra yang diperankan oleh Rangga Azof.

Namun isu itu pun langsung terbantahkan setelah Haico mengabarkan kondisi kesehatannya yang harus menjalani operasi akibat mengalami cedera cukup parah.

Hal tersebut akhirnya membuat Haico VDV harus rehat dari kegiatan syuting hingga kondisinya kembali pulih.

Haico VDV syuting bareng Rangga Azof (Instagram)

Hampir satu bulan berlalu, dilansir melalui unggahan di story instagram @haivo.vdv, Rabu (14/4/2021) kini Haico sudah dalam kondisi sehat hingga dapat kembali melakukan proses syuting bersama Rangga di lokasi Samudra Cinta.

Dalam story yang sebelumnya diunggah oleh satu kerabatnya itu, terlihat Haico dengan kondisi bugar sedang berada dalam kolam yang dipenuhi dengan bola bersama Rangga Azof dan seorang bayi perempuan.

"Selamat shooting lagi @Haico.vdv and be careful please, tulisnya.