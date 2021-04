Susunan Pemain AS Roma vs Ajax di Perempatfinal Liga Eropa, Edin Dzeko Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AS Roma vs Ajax di Liga Eropa, Jumat (16/4/2021) via Live Streaming TV Online, Edin Dzeko main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AS Roma vs Ajax di Perempatfinal Liga Eropa, Jumat (16/4/2021) tak via Live Streaming SCTV. Edin Dzeko main.

Jelang pertandingan hidup mati leg kedua Liga Eropa babk perempat final nanti kedua tim memiliki bekal positif.

Skuat Roma di laga terakhirnya di Serie A Italia berhasil meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Bologna, dengan kemenangan tersebut skuat Roma tercatat belum terkalahkan di tiga laga terakhirnya dio semua ajang kompetisi.

Sementara Ajax yang merupakan raksasa Belanda yang akan terbang ke sepanyol dengan membawa bekal positif juga setelah mengalahkan Waalwijk dengan skor 0-1 di laga tandang.

Dengan kemenangan tersebut skuat Ajax berhasil bangkit setelah sebelumnya mereka di kalahkan Roma dengan skor 1-2.

Lima pertandingan yang telah di jalaninya skuat Roma tampil cukup baik dengan meraih 3 kemenangan 1 kali imbang dan 1 kali kalah

Sementara Ajax di lima laga terakhrnya tampil lebih baik dengan meraih 4 kemenangan dan 1 kali kalah, dengan melihat penampilan kedua tim tersebut Ajax memiliki potensi membalikan keadaan.