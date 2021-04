VIDEO Awal Ramadhan 1442 H, Harga Telur di Banjarbaru Naik Rp 4000 rupiah per kilogram

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Awal Ramadhan 1442 H, harga telur di Kota Banjarbaru Kalsel merangkak naik.

Jika sebelum Ramadan harga telur ini di angka Rp 21.000 per kilo, kini per kilo sudah menyentuh harga Rp 24.000 bahkan ada yang sampai Rp 26.000 per kilo.

Nyonya Ari pemilik Toko Humaira agen telur di Banjarbaru, di Jalan Kemuning Banjarbaru Rabu (14/4/2021) membenarkan bahwa harga telur meningkat.

"Kalau saya per kilo jual Rp 26.000 dari sebelumnya Rp 22.000," kata dia.

Untuk harga partai, lanjutnya dia jual dengan harga Rp 24.000. Disebutkan dia bawa lonjakan harga telur ini karena dari pusatnya menjual lebih mahal.

"Biasanya, seperti ini kalau awal ramadan seperti tahun sebelumnya juga naik harganya," kata dia.

(banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda)